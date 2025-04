Lidentita.it - LA FILIPPICA – I successi di Brignone sono un monito del Paese che non fa lievitare i talenti

Leggi su Lidentita.it

Non solo una fuoriclasse dello sport. Ma il simbolo di un’Italia che a volte non sa fara tempo debito i suoi grandi. Succede non solo nello sport, ma pensiamo al mondo dell’imprenditoria, quando lo Stato con lacci e lacciuoli frena lo sviluppo delle aziende. Un talento che non è riuscito a sbocciare . LA– Idiundelche non faL'Identità.