La Fiera della Fotografia: III Edizione a Caserta dal 4 al 6 Aprile 2025

Un’esperienza unica per fotografi, cineasti e appassionati, con novità esclusive e un ampio spazio dedicato al mercato dell’usato vintage e fotograficoTutto pronto al Polo Fieristico A1Expòper il più grande evento in Italia dedicato alla, cinema, video, stampa e creazione di contenuti: da venerdì 4 a domenica 6, dalle 9:30 alle 19:00 si terrà la IIIde “La“. Un’area espositiva di oltre 10.000 mq per accogliere i principali marchi internazionali del mondo, del video estampa, per offrire al pubblico un’esperienza unica e completa. Una grande novità di quest’anno è lo spazio dedicato al cinema ed alla mostra scambio mercato dell’usato fotografico, antiquariato e vintage, un punto d’incontro per collezionisti, appassionati e professionisti in cerca di pezzi unici o di strumenti di lavoro d’altri tempi.