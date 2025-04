Sport.quotidiano.net - La European Winner’s Cup. Ferrara Monkeys, che tris . Un altro trionfo europeo

Dal 28 al 30 marzo Rovello Porro ha ospitato laWinners’ Cup, la massima competizione di tchoukball per club che riunisce le 12 migliori squadre europee, che ha visto iscrivere la storia conquistando il titolo di campioni d’Europa. Il cammino deiè iniziato venerdì con due partite: la prima, con i polacchi Ursus Altius, è stata una gara relativamente agevole, chiusa con il risultato di 70 a 45. La seconda, con gli svizzeri Val-de-Ruz Flyers si presentava come sfida già determinante per le sorti del girone, e inon hanno tradito le aspettative: grazie ad una partenza pressoché perfetta, gli ultimi due tempi sono stati di grande gestione fino al punteggio finale di 77 a 50. Sabato, nonostante l’assenza di Nicola Fergnani, la squadra ferrarese ha confermato la propria solidità nelle tre uscite di giornata.