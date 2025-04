It.insideover.com - “La diplomazia delle armi – Conflitti, alleanze e nuove strategie nel mondo di oggi”: il 6 aprile a Milano l’evento di Sottosopra

“Laneldi” è il titolo del secondo appuntamento della scuola di formazione geopolitica dell’associazione milanese, da anni dinamica e consolidata realtà attiva nel promuovere la cultura dell’analisi e degli studi sui fatti più importanti del presente, in cui InsideOver parteciperà con due suoi esponenti come relatori.Quel giorno presso la Sala 1 maggio di Via Sebenico 21 a, quartiere Isola, il direttore Fulvio Scaglione sarà affiancato dal nostro analista Andrea Muratore per parlare degli scenari complessi animati dalle guerre in atto nel. Con loro a dialogare sul tema dei complessi rapporti geopolitici e strategici che la coesistenza di più guerre come quelle in Ucraina e a Gaza sta sdoganando nell’ordine mondiale ci sarà la dottoressa Elena Basile, a lungo nel corpo diplomatico italiano, dove col grado di ministro plenipotenziario ha guidato le missioni a Stoccolma e Bruxelles,studiosa di politica internazionale e editorialista per Il Fatto Quotidiano.