Agi.it - La denuncia di Mannocchi: risonanza 'impossibile'. Rocca: "le liste d'attesa sono la priorità"

AGI - "Ogni sei mesi devo fare la mia terapia di Ocrelizumab per la sclerosi multipla. E ogni sei mesi devo ripetere una lunga serie di analisi e lamagnetica per vedere se questa stronza di malattia è ferma oppure no. Dunque, siccome pago le tasse e vivo in un Paese in cui le curegarantite a tutti per Costituzione, mi avvalgo dei mezzi a disposizione della me-cittadina e chiamo il Cup della mia Regione per avere un appuntamento, la cui spesa dovrebbe essere coperta dallo Stato". Il lungo cammino tra le difficoltà Francescaquesta volta racconta di se stessa, della sua vita di utente del Ssn e spiega che "per giorni il messaggio pre-registrato mi dice che le lineeintasate e dunque suggerisce di richiamare 'in un altro momento'". Quando le riesce, racconta la giornalista, risulta che "la primamagnetica disponibile è a luglio 2025 a Frosinone, in un'altra provincia, a 90 chilometri da casa mia".