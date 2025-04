Ilgiorno.it - La denuncia:: "Derubato del Rolex"

"Mi trovavo a Milano in via San Marco incrocio via Goito in compagnia di alcuni miei amici, a bordo della mia Mercedes". Inizia così il racconto di un trentaduenne che hato di essere statodi unDaytona da 20mila euro alle 3 di domenica in zona Brera. Stando alla sua ricostruzione, si sono avvicinate tre persone descritte come "transgender", che "dapprima iniziavano a toccarmi, approfittando dei finestrini dell’auto abbassati, per poi tirarmi il braccio". "Dopo aver fatto ciò – ha aggiunto –, gli stessi, con la scusa di aver visto avvicinarsi un’auto della polizia, si allontanavano di corsa percorrendo via Goito in direzione di via Cernaia. Appena vista la scena, non mi accorgevo dell’ammanco, ma dopo qualche istante appuravo che con un gesto repentino una delle tre mi aveva sfilato l’orologio dal polso".