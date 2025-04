Iltempo.it - La Cyber Security Foundation ufficialmente registrata presso l'Ue

Laè statainserita nel Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea, riconoscimento che ne attesta il ruolo come interlocutore qualificato nei processi di consultazione e partecipazione alle politiche europee. Un traguardo che conferma la vocazione della Fondazione a contribuire in modo attivo e strutturato alla definizione delle strategie europee in tema di sicurezza informatica, lotta alla criminalità digitale e tutela dei dati personali. La, la prima fondazione no profit italiana sul mondo cibernetico rafforza così il proprio impegno nel coinvolgere i decisori politici dell'Ue e gli stakeholder dell'industria e del governo, in linea con la missione avviata sin dai suoi primi giorni. PROIETTI: “UN RISULTATO CHE È STATO POSSIBILE GRAZIE AL LAVORO DI SQUADRA” “Questo accreditamento da parte dell'Unione Europea– dichiara Marco Gabriele Proietti, presidente e fondatore della– ci onora e al tempo stesso ci richiama a una rinnovata responsabilità.