LA CUSTODE DI PAROLE: La Memoria della Luna di Alric e Jennifer Twice- Recensione

Ladi: Laè il terzo volumeserie fantasy scritta a quattro mani da. Pubblicato in Italia da Mondadori.TramaLe perdite subite durante lo scontro al castello di Hélianthe hanno segnato nel profondo Arya e i suoi compagni, ma finalmente il velo è stato sollevato e l’illusione rivelata. Costretti a fuggire, tutti loro dovranno attraversare un nuovo confine, oltrepassato il quale si ritroveranno in un luogo in cui regna sovrana lae i ricordi racchiudono antichi segreti. Ladinon è mai stata così vicina a conoscere la propria storia e quella dei suoi predecessori. Le rivelazioni che sta per ricevere cambieranno profondamente la sua anima e la naturasua ricerca.Più che mai, Arya dovrà capire chi è davvero e che cosa ci si aspetta da lei e agire di conseguenza.