Panorama.it - La Coppa Italia delle provinciali fa flop in tv

Lapiace solo nei salotti di dibattito, non a chi il calcio lo segue quotidianamente. La semifinale d’andata tra Empoli e Bologna, trionfo della provincia che si ribella allo strapoterebig, è stato unin televisione: 2,178 milioni di telespettatori con il 10,8% di share su Canale 5. In chiaro. La seconda peggior performance degli ultimi quindici anni per una semifinale della seconda competizione del calciono. Solo Udinese-Roma del 2010 (1,984 e il 15,18% di share) aveva fatto peggio.Un dato che fa riflettere e che segnala la distanza tra la tesi secondo cui i format che proteggono le grandi squadre, limitando le potenzialitàaltre, allontanano il pubblico dal calcio. Un cavallo di battaglia di tanti nostalgici del passato, quellopartite tutte in contemporanea alla radio, dellache iniziava con i gironi eliminatori ad agosto, del no alla pay tv e del rifiutoriforme che hanno via via aumentato la presenza della Champions League sino quasi a renderla un abbozzo di campionato europeo.