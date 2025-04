Lettera43.it - La Consob approva l’ops di UniCredit su Banco Bpm

Dopo il via libera della Bce, anche lahato il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di scambio disuBpm. Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, sarà aperto dal 28 aprile al 23 giugno, con regolamento previsto per il 1° luglio.La Bce ha dato l’ok a Crédit Agricole per salire al 20 per cento inBpmL’operazione riguarda fino a 1,52 miliardi di azioni diBpm. Per ogni azione conferita alriconoscerà 0,175 nuove azioni ordinarie di sua emissione, prive di valore nominale e con le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione. Gli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni, oltre a, sono Equita, Mps, Bnp Paribas, Bper e Cassa di Risparmio di Bolzano.era stata annunciata lo scorso novembre e ha ricevuto l’zione dellamercoledì, insieme al prospetto informativo dell’operazione.