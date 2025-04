Quotidiano.net - La Cina accerchia Taiwan con 21 navi da guerra e 27 aerei. Nuove simulazioni di guerra: tensione altissima

Roma, 2 aprile 2025 – Ancora altaintorno a. Stamattina almeno 27, 21dae 10della Guardia Costiera cinese si trovano oggi intorno all’isola. Ad annunciarlo è stato il ministero della Difesa di Taipei dopo che ieri altre massicce esercitazioni, con autentichedi, erano state effettuate sempre intorno a. Da parte sua, il governo cinese ha affermato che la “punizione” dicontinuerà fino alla fine del suo tentativo di indipendenza. Ieri Pechino aveva avvertito che gli sforzi per garantire l'indipendenza diporteranno alla “”. Laha infatti avvertitoche la "punizione" continuerà finché i suoi leader non smetteranno di promuovere l'indipendenza dell'isola. "Finché continueranno le provocazioni legate all'indipendenza di, le punizioni anti-indipendenza non cesseranno", ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, in una conferenza stampa.