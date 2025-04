Iodonna.it - La cantante ha raccontato di come si possa essere felice anche quando una ferita sanguina ancora.

"Shakira ha di nuovo aperto il suo cuore. Laha parlato del lungo percorso di guarigione seguito alla separazione da Gerard Piqué. Dopo quasi 11 anni di relazione e due figli, la fine della loro storia d’amore ha lasciato profonde cicatrici, non solo per le circostanze della rottura (un tradimento di lui) maper il forte impatto mediatico. La popstar ha, però, trasformato il dolore in arte, dando vita a canzoni di successola celebre Bzrp Music Sessions, Vol. 53, un vero e proprio inno alla resilienza e alla rinascita, in cui cantava «hai lasciato una Ferrari per una Twingo». Lo stile di Shakira guarda le foto Shakira su Piqué: Unache non guarisceNonostante siano passati quasi tre anni dalla fine della relazione, Shakira ha confessato che le ferite non si sonodel tutto rimarginate.