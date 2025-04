La candidata al Premio Strega 2025 Francesca Romana Mormile presenta l’ultimo libro

Leggi su Ilfaroonline.it

2 aprile– Parlare di temi come la dipendenza da cannabis, il rapporto tra genitori e figli, la salute mentale e farlo con la leggerezza delle parole con le quali la scrittriceal, ha scritto il suo ultimo‘Di quel che c’è, non manca niente’.Giovedì 3 aprile, alle 18.30, presso la sede della Fondazione Don Luigi Di Liegro (Via Ostiense 106, Roma) l’autrice presenterà il suo, introducendo il dibattito sui temi trattati all’interno dell’opera.L’incontro sarà moderato da Daniela Virgilio, attricee testimonial della Fondazione. Ad offrire il proprio contributo sul tema delle dipendenze ci sarà Alessandro Vento, Presidente Osservatorio Dipendenze, ente nato nel 2013 con l’obiettivo di colmare alcuni tra i più importanti gap informativi rispetto a sostanze e comportamenti che generano dipendenza.