La calma di Inzaghi. "Senza Lautaro, ma l’approccio è quello giusto»

È una questione di coerenza. Se i precedenti non contavano quando aveva vinto sei derby di fila, non possono farlo nemmeno ora, che da tre non si vede vittoria. È un concetto che Simoneripete, alla vigilia della prima stracittadina delle semifinali di Coppa Italia. Deve evitare, il tecnico, che la sfida ai rossoneri diventi in prima battuta un tarlo psicologico. Che l’aura negativa spesso vista negli ultimi anni dalla parte opposta della barricata, dopo la sfilza di ko consecutivi, si appiccichi ai suoi giocatori. Devono quindi sparire, dalla mente dei nerazzurri, i ricordi del 2-1 subito in campionato all’andata, il 3-2 (da 2-0 avanti) nella finale di Supercoppa Italiana e l’1-1 in A acciuffato nel finale dopo aver colpito tre pali. In nessuna di queste gare l’Inter ha mostrato quella brillantezza vista, ad esempio, nel primo tempo contro l’Udinese, sulla cui qualità il tecnico si è soffermato anche ieri, non negando il calo che ha contraddistinto la ripresa.