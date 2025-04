Feedpress.me - La bolletta del gas cala del 10% a marzo, al via il bonus luce

Leggi su Feedpress.me

del gas più leggera aper i clienti vulnerabili e via libera da aprile alda 200 euro per l’elettricità per le famiglie con Isee fino a 25mila euro previsto dal Dl Bollette . Sono le novità comunicate dall’Arera. Sul fronte gas, scende di quasi il 10% (9,9% per la precisione) rispetto a febbraio il prezzo di riferimento del metano per il nuovo cliente tipo - cioè una famiglia.