Agi.it - La 22enne scomparsa a Roma uccisa a coltellate, il suo corpo dentro una valigia. L'ex ha confessato

AGI - Avrebbel'omicidio a pm e polizia il 23enne, di origini filippine, ex fidanzato di Ilaria Sula, 22anni,, lo scorso 25 marzo, dalla casa in zona Furio Camillo, a, dove si trovava, insieme ad altre sue coinquiline, per motivi di studio. La ragazza è stata, nascosta in un valigione e gettata in fondo a un dirupo nei pressi del Comune di Poli. Il giovane fermato - Mark Antony Samson, 23enne di origini filippine -, secondo quanto si apprende da fonti di polizia, nel corso dell'interrogatorio in Questura, avrebbe ammesso le sue responsabilità indirizzando gli inquirenti alla individuazione deldella ragazza all'interno di una zona boschiva nel comune di Poli. Gli investigatori della Squadra Mobile stanno cercando il cellulare della vittima che sarebbe stato gettato dal fermato in un tombino a