Koopmeiners Juve, delineato il piano di recupero con Tudor: dalle panchine agli allenamenti personalizzati e… Tutti i dettagli

di RedazionentusNews24ildicon: gli ultimissimi aggiornamenti sul centrocampistava "recuperato". Parole didopo l'ennesima prestazione sottotono del centrocampista bianconero, anche con il nuovo mister in panchina, in-Genoa. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nelle prossime due/tre settimaneseguirà una serie die si accomoderà in panchina per un paio di partite.In questo modo potrà smaltire l'acido lattico in eccesso e recuperare forza sia fisica che mentale.