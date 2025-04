Ilnapolista.it - Koopmeiners è a pezzi: farà una preparazione di due/tre settimane per recuperare fisico e morale (Repubblica)

Leggi su Ilnapolista.it

Ormai il verdetto è definitivo,è l’acquisto più deludente della Juventus. Ora Tudor vuole recuperarlo attraverso una nuovaatletica che ristabiliscadel centrocampista. Lo scriveha le gambe molli, non tiene il ritmo perché fisicamente è uno straccio e moralmente non è che stia molto meglio: per questo motivo l’olandese passerà un periodo di restauro di due o tre, con allenamenti personalizzati, un lavoro incentrato sullo smaltimento dell’acido lattico in eccesso, il recupero della forza e un paio di partite in panchina.L’olandese è uno straccio, deve alleggerire muscoli e cervellocontinua:, 60 milioni di costo o bonus inclusi, è stato l’acquisto più caro della Juventus di Giuntoli e al tempo stesso il più deludente (due gol appena), benché Thiago Motta gli abbia dato fiducia anche quando non veniva ricambiata.