Kiko Mizuhara | Siamo nate nei nostri corpi accettiamoli

In Giappone – tra le giovani donne – sta emergendo una rivoluzione sessuale che premia il benessere personale, scardinando tabù fin troppo radicati. Lo sa bene il brand iroha, che incoraggia le donne a vivere il proprio piacere senza vergogna ma con discrezione. Un valore centrale nella cultura giapponese.Recentemente il brand ha lanciato il nuovo sex toy di coppia TENGA SVR+ (uscito in occasione di San Valentino), che unisce design elegante alla capacità di migliorare l’intimità in coppia. Ma quanto può essere complicato in Giappone promuovere la sessualità femminile a dispetto dei tabù? Ne abbiamo parlato con, ambasciatrice globale di iroha.Intervista a, ambassador di irohaQuando e come è iniziata la tua collaborazione con iroha e cosa ti ha motivata ad accettare?«Sono diventata brand ambassador di iroha nel 2023, in occasione delle celebrazioni per il loro decimo anniversario.