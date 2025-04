Serieanews.com - Kean e Palladino vanno via insieme: destinazione a sorpresa

Leggi su Serieanews.com

Una stagione da protagonisti e un futuro che potrebbe portarli altrove, ma rigorosamente: Moisee Raffaelesono ormai inseparabilivia(LaPresse) – serieanews.comCerte storie iniziano molto prima di quando sembrano. Magari non sotto i riflettori, magari senza una firma, ma con un’idea fissa in testa. Moise, per Raffaele, era proprio questo: un pensiero ricorrente. “Un mio pallino da due anni, ci vedevo il mio centravanti ideale”, ha raccontato l’allenatore della Fiorentina al Corriere Fiorentino. E quando si è seduto sulla panchina viola, il primo tassello è stato proprio lui.Un corteggiamento lungo, convinto, culminato in un’estate che perha rappresentato più di un trasferimento. A Firenze ha trovato campo, responsabilità, fiducia.