Katie Holmes con la nuova borsa di Brunello Cucinelli

Tra le it-bag del momento c'è laBC Duo Bag di, ideata dalle sorelle Camilla e Carolina. Di recente,è stata avvistata a New York con il modello firmato dal brand umbro.L'attrice ha scelto un tailleur in twill composto da blazer monopetto e pantaloni a palazzo. Completa la mise firmatacon una camicia oversize di lino a righe blu e bianche. Infine, sandali in camoscio eBc Duo in pelle. Versatile e capiente, il design in taglia grande presenta una pochette interna con zip removibile.ha dimostrato, ancora una volta, di saper giocare con le tendenze rimanendo fedele al suo stile casual chic.