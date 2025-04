Laprimapagina.it - Katia e Maruska: “Senza me no”, il singolo d’esordio

Dal 28 marzo 2025 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “ME NO”, il primodiche andrà in rotazione radiofonica dall’11 aprile. “ME NO” è un intenso brano pop rock che esplora la complessità di un amore tormentato, sospeso tra desiderio e distanza. Lui è un uomo inquieto, sempre in cerca di nuove esperienze, ma alla fine non riesce a spezzare il legame con lei, tornando sempre. Un rapporto segnato da contrasti, partenze e ritorni, con addii mai definitivi. Il testo è firmato daFilice e ZairaVitaro, mentre gli arrangiamenti sono curati dal talentuoso Massimo Satta. La produzione, mixaggio e mastering sono stati affidati a Salvo Longobucco, il cui tocco ha dato al brano un sound avvolgente e potente, perfetto per trasmettere l’intensità emotiva della canzone.