"Kamala tradita dal marito": clamoroso alla Casa Bianca

Con la consueta ferocia, Dagospia parla di un "tradimento" da parte di Doug Emhoff nei confronti della consorteHarris. In effetti, al di là delle ironie, l'accordo raggiunto tra lo studio legale dell'ex Second Gentleman e la, vale a dire Donald Trump, suona un po' come una beffa per l'ex vicepresidente degli Stati Uniti, candidata democratica al posto di Joe Biden alle ultime elezioni americane e uscita travolta alle urne proprio da Trump. Secondo quanto riportano alcune delle più importanti testate a stelle e strisce, dReutesCnn, dal New York Times a Politico, la Willkie Farr & Ggher, il prestigioso studio in cui lavora l'avvocato Emhoff, ha raggiunto un accordo con Trump per fornire servizi legali pro bono (vale a dire gratuiti) al governo americano per un valore stimato in circa 100 milioni di dollari.