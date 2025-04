Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 17 0-1 LIVE: fine prima frazione, granata in vantaggio

di Fabio Zaccaria17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacadel match, valido per la ventiduesima giornata di campionato 2024/25(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La17 ritorna in campo a Vinovo nell’atteso derby contro ilnews24 segueil match.17 0-1: sintesi e moviola1? Primo possesso per il Toro1? Manovra dal basso la squadra di Cioffi 2? Tiozzo chiude in rimessa laterale su Luongo, anche gli ospiti si fanno avanti4? Elimoghale strappa sulla sinistra, taglia dentro il campo per 20 metri e poi scarica su Cancila, il 2 serve Tiozzo che però sbaglia la misura del cross5? Sbaglia l’appoggio Falasca, il campo estremamente scivoloso per via della pioggia sicuramente non aiuta7? Carrascosa cerca il cambio di gioco verso Bonacina, il 7 però manca il controllo e la sfera sfila in out9? I bianconeri cercano di palleggiare e creare spazi, gli ospiti si difendono compatti11? Odendo prova la percussione esterna, Gielen è attento e spazza senza troppi problemi13? Sbaglia un passaggio in uscita Badarau e regala il possesso al Toro14? Luongo prova il destro– il 10 del Toro si libera e calcia, viene murato e commette pure fallo nell’occasione15? Gecaj su Odendo, il 3 bianconero si fa sentire e chiude in rimessa laterale17? Primo squillo di Elimoghale– servito da Tiozzo in profondità, il 10 bianconero cerca il passaggio dietro peer Durmisi a rimorchio, traiettoria intercettata e calcio d’angolo19? Bella combinazione fra Ballanti e Luongo, il lob di quest’ultimo risulta troppo lungo e scivola tra le braccia di Huli20? Savonnier stacca di testa– da calcio d’angolo Tiozzo disegna, lo svizzero raccoglie ma indirizza male verso la porta di Cereser24? Durmisi si libera della marcatura ma Cantarella ritorna e chiude alla grande26? Ancora Durmisi– Gecaj sfugge sulla sinistra e mette in mezzo, Durmisi si stacca e svetta, inquadra male e la palla termina a lato28? Elimoghale strappa ancora sulla fascia sinistra, il suo servizio di sinistro è di facile presa per Gori che riparte dal proprio portiere30? Fallo di Odendo su Huli, rischia il giallo l’11 delma l’arbitro preferisce evitare la sanzione31‘ Tiozzo agganciato– il centrocampista si gira bene ma Luongo lo tampona in maniera scorretta, altra punizione per la Juve34? Palo clamoroso del Toro– botta paurosa da fuori e montante colpito, si salva Huli37? Occasione per Durmisi– il nove si libera e calcia con il sinistro, traiettoria sballata che termina largamente fuori40? Amadio mette fuori il pallone–effettua un gran recupero, poi si rende conto che un avversario non è al top e mette fuori, grande sportività41?sostituzione per i, Amisano non ce la fa ed al suo posto entra Lebrino44? Lebrino ad un passo dal gol– Bonacina serve in mezzo e in scivolata Lebrino raccoglie, Huli mostruoso nell’occasione45? Gol del Toro– Da Calcio d’angolo Bianchi stacca di testa sul primo palo, solissimo e batte Huli incolpevolePRIMO TEMPOSECONDO TEMPOMigliore in campo Juve: apartita17 0-1: risultato e tabellinoReti: 45? Bianchi17: Huli, Cancila, Gecaj, Savonnier, Badarau, Gielen, Tiozzo, Borasio, Durmisi, Elimoghale, Amadio All.