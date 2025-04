Danielebartocciblog.it - Juventus: la zebra mascotte protagonista con Team Jay stagione 2

Jay e la“Storia di un Grandissimo Amore“. Jay, la simpaticissima ed inimitabileufficiale della, tornaconJay (Seconda). Stiamo parlando della serie animata che porta sullo schermo il panorama dello sport attraverso gli occhi dei più piccoli. Un mix davvero avvincente di avventura, intrattenimento, amicizia e pallone, pensato per trasmettere ai bambini i valori più autentici dello sport.La SecondadiJay sarà in onda in esclusiva dal 7 aprile su NickJr (Sky 603) e su Nickelodeon (Sky 605), i brand di Paramount dedicati a bambini e ragazzi. Ebbene sì, Jay “torna in campo” con nuove strepitose avventure sportive, storie di collettivo e una ricca dose di adrenalina e di amicizia.ConJay,e Nickelodeon condividono un obiettivo importantissimoSu Nickelodeon (Sky 605), gli episodi inediti della secondaandranno in onda dal 7 aprile, dal lunedì al venerdì, con quattro appuntamenti quotidiani alle 9:20, 11:00, 13:00 e 15:10.