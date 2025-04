Tvplay.it - Juve, via Cambiaso: scelto il sostituto, Giuntoli lo scippa al Milan

Leggi su Tvplay.it

Laè al lavoro in vista del mercato estivo: viaper una cifra importante,ha giàil! Che beffa per il.Lantus si sta preparando per il big match da disputare all’Olimpico contro la Roma, ma nel frattempo siasia la società stanno già lavorando in ottica mercato per non farsi trovare impreparati nel corso della finestra estiva di trattative. C’è un nome che nelle ultime ore è arrivato a stuzzicare parecchio l’attenzione: l’operazione potrebbe, di rimando, beffare ilche segue lo stesso profilo., viail, che beffa per il(LaPresse) – Tvplay.itLantus sa che dovrà lavorare nel migliore dei modi sul mercato per mettere a segno le giuste operazioni. Un piazzamento tra le prime quattro e quindi una qualificazione in Champions League è obbligatoria per avere più margine sotto il punto di vista economico.