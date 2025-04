Tvplay.it - Juve, ma quale addio: l’annuncio fa esaltare i tifosi

Leggi su Tvplay.it

Laè nel suo momento più delicato, poiché la stagione è agli sgoccioli e gli obiettivi da raggiungere non sono semplici. L’ultima notizia giunta però è un sollievo per il futuro dei bianconeri.Buona la prima per il tecnico Igor Tudor alla guida dellantus. La formazione bianconera, infatti, ha battuto di misura il Genoa di Patrick Vieira, ma ora tocca l’arduo compito di dare continuità al risultato ottenuto in quelle che sono le partite che restano a disposizione da disputare in Serie A. In tal senso, lantus è chiamata a confermarsi già domenica sera contro la Roma di Claudio Ranieri., mafa(LaPresse) – tvplay Tutt’altro che un match abbordabile, se si considera il rendimento dei giallorossi. La squadra della Capitale è imbattuta in campionato dallo scorso 15 dicembre 2024, quando a fermala su il Como di Cesc Fabregas per 2-0.