Sport.quotidiano.net - Juve, la corte di Giuntoli a Osimhen: cartellino e ingaggio gli ostacoli

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 2 aprile 2025 – Laculla il sogno Victor, ma la concorrenza è agguerrita e i costi molto difficili da affrontare. Sono tanti i fattori che possono contribuire alla causa oppure depotenziarla e Cristiano, che conosce bene il nigeriano dai tempi di Napoli, li sta mettendo tutti sul piatto della bilancia per capirne la fattibilità. Fondamentale, oltre ai ricavi mondiale per club, aggiungere la prossima stagione anche quelli della Champions League. Basilare arrivare nei primi quattro posti ma potrebbe rendersi necessario un sacrificio per affrontare l’esborso.e la clausola per l’estero In estate dovrebbe avvenire la cessione definitiva di Victor, che ora staziona al Galatasaray in prestito dopo la rottura dell’estate scorsa. Sull’attaccante aleggia una clausola da 75 milioni di euro, ma sarebbe valida solo per l’estero, di conseguenza per l’Italia De Laurentiis potrebbe ancora alzare il prezzo.