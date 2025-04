Sololaroma.it - Juric da incubo: “L’obiettivo è non essere la peggior squadra della storia della Premier”

Una stagione completamente da dimenticare. Bastano queste poche parole per descrivere l’annata di Ivan, che settimana dopo settimana sta diventando sempre più catastrofica. La grande occasione di mettersi in mostra ce l’aveva avuta approdando alla Roma dopo l’esonero di Daniele De Rossi, con la possibilità di guidare unache puntava ad un posto in Europa. Se la netta vittoria all’esordio con l’Udinese aveva fatto ben sperare, il prosieguo ha assunti i tratti di una parabola sempre più discendente.Tra scelte discutibili, risultati decisamente negativa ed un feeling mai veramente sbocciato con l’ambiente, il tecnico croato è arrivato al termine dell’avventura capitolina dopo la sconfitta interna con il Bologna. L’opportunità per l’immediato rilancio non ha però tardato ad arrivare, con il Southampton che verso la fine di dicembre ha scelto di scommettere super provare a raddrizzare un campionato complicatissimo, ma a distanza di poco più di tre mesi la situazione non è affatto migliorata.