Juno Temple protagonista della serie Apple TV+ The Husbands

TV+ TheLa star di “Ted Lasso” e “Fargo”sarà ladi una nuovadrammatica di A24, The, perTV+. Laambientata a Londra, basata sull’omonimo romanzo di Holly Gramazio, segue Lauren () che una sera torna a casa e viene accolta dal marito Michael, un uomo che non ha mai conosciuto. “Mentre Lauren cerca di capire come possa essere sposata con qualcuno che non ricorda di aver conosciuto, Michael va in soffitta per cambiare una lampadina e scompare all’improvviso”, si legge nella trama.“Al suo posto, emerge un nuovo marito. Rendendosi conto che la sua soffitta sta creando una riserva infinita di mariti, Lauren affronta la questione: Se scambiare le vite è facile come cambiare una lampadina, come si fa a sapere di aver preso la strada giusta? Quando si smette di cercare di fare meglio e si inizia a vivere davvero?”.