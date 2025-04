Ilrestodelcarlino.it - Jovanotti a Bologna: parcheggi e scaletta. I biglietti? Ecco le nuove date

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 2 aprile 2025 –cala il tris, da domani a sabato 5 aprile, e raddoppia. Sì perché Lorenzo Cherubini, proprio alla vigilia delle tre serate di Palajova all’Unipol Arena, ha annunciato che il gran finale del tour partito da Pesaro qualche settimana fa sarà proprio di nuovo a Casalecchio, il 30 e 31 maggio. Due eventi finali per festeggiare e ringraziare il pubblico, che insieme a Lorenzo è rifiorito spettacolo dopo spettacolo, con le canzoni al centro, una band straordinaria e un allestimento scenico unico. E tutto questo mentre il Corpo Umano, il nuovo album pubblicato per Island Records/Universal Music, è diventto Disco d’Oro nella classifica FIMI/GfK. FOTO M. BARBAGLIA -La guida ai concerti di Casalecchio Tre serate sold out e altre due in arrivo. Potrebbe dunque non essere semplice arrivare all’Unipol Arena di Casalecchio per chi si muove in auto.