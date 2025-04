Lanazione.it - Jova, ultimo concerto con sorpresa. “Vuoi sposarmi?”: la proposta di matrimonio di Fede a Giulia

Firenze, 2 aprile 2025 – Quando Lorenzo Cherubini, aliasnotti, ha visto il pubblico “aprirsi” in cerchio, all’inizio si è spaventato. Pensava che stessero facendo spazio a qualcuno che si era sentito male nella calca. Che brutto modo per finire l’spettacolo della favolosa serie di concerti cheha tenuto al Mandela Forum di Firenze. E invece. E invece c’era unadiin corso. In ginocchio, come vuole il protocollo, il 45ennerico Pedreschi, pasticcere di Viareggio che delizia con la sua arte culinaria gli ospiti del Grand Hotel & Riviera di Lido di Camaiore. Davanti a lui,e emozionata,Riva, 31 anni, commessa, anche lei viareggina. Una bellissima coppia che sta insieme da 5 anni. "Cose belle che accadono al Pala– ha scritto sui social il cantante di Cortona – Ieri sera a Firenze ho visto del movimento di mani alzate al centro del parterre.