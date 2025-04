Inter-news.it - Josep Martinez: «Giocare la finale? Farebbe piacere a tutti! Ora il Parma»

Leggi su Inter-news.it

è stato intercettato a San Siro dove è da poco terminata Milan-Inter, semidi andata di Coppa Italia che si è chiusa sul risultato di 1-1. Ecco di seguito quanto dichiarato a Mediaset dopo il triplice fischioOBIETTIVI IMPORTANTI –è intervenuto così al termine di Milan-Inter: «Sapevamo che era una squadra forte in transizione, abbiamo cercato di stare vicino ai giocatori che rimanevano dietro, qualche pericolo ce l’hanno creato. Non abbiamo iniziato bene la seconda parte di partita. Quanto miladi Coppa Italia? Tantissimo, non solo a me ma ai ragazzi. Stiamo lottando per obiettivi importanti, ora abbiamo ile poi penseremo alla semidi ritorno».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «la! Ora il»)© Inter-News.