Ilrestodelcarlino.it - Jewels Tour, la seconda tappa: "Il valore del patrimonio ebraico"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prosegue il percorso del gruppo di lavoro locale dicon il secondo incontro che ha confermato l’impegno del Comune nel promuovere strategie innovative per valorizzare ilculturale, materiale e immateriale, legato alla storia della comunità ebraica., unisce una cordata europea formata da sette città ed è stato cofinanziato con fondi europei per un totale di quasi 2 milioni. Un appuntamento che si inserisce nel più ampio contesto delle attività del partenariato internazionale, che si riunirà dal 2 al 3 aprile a Breda (Paesi Bassi) per un confronto sulle migliori pratiche di coinvolgimento dei soggetti locali nella costruzione di un’offerta turistica sostenibile e consapevole. Il meeting ha visto la partecipazione di rappresentanti della Comunità ebraica di Ferrara, del Meis, dell’istituto di Storia contemporanea, della Destinazione turistica Romagna, di InFerrara, Riaperture e Wunderkammer, insieme a esponenti del Comune, tra cui il Museo del Risorgimento e della Resistenza.