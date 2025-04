Jessica e Luca Calvani finito il Grande Fratello è il momento di parlare | cosa c’è stato davvero tra loro

Leggi su Caffeinamagazine.it

Non sono passate nemmeno 48 ore dalla vittoria alMorlacchi ancora non ci crede. Lo ha detto subito, a caldo, ai microfoni di Alfonso Signorini e poco dopo la proclamazione come vincitrice della 18esima edizione del reality show di Canale 5 ha ripreso fiato e rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi. Intervista in cui ha parlato della casa, ovvio, dei compagni e anche dei progetti futuri.“voglio fare adesso? Voglio riprendere a cantare. Io mi ero dovuta fermare, purtroppo, per quello che mi è successo – ha spiegato la cantante – Per la depressione, per gli attacchi di panico. La vita è una e io adesso ho questa opportunità gigantesca, ho avuto tanta visibilità. Quindi ora bisogna cantare veramente senza paura, con tanto coraggio, con qualche annetto in più che mi dà quella consapevolezza che prima non avevo e sono tanto felice di aver trovato”.