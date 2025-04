Davidemaggio.it - Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco a The Couple

Leggi su Davidemaggio.it

Tra le otto coppie in gioco a The– Una Vittoria per Due ci sarà anche quella formata dae dal make up artist.Abbiamo diverse tipologie di sfide, testeranno anche molto il rapporto di coppia, l’affinità . Io estiamo cercando di creare una sana strategia. Vedremo. Ho paura per le sfide fisiche, infatti mi sto allenando un po’ di più ultimamenteha dichiarato laa Mattino Cinque News, presentandocome il suo migliore amico (in passato i due hanno avuto una breve relazione).La figlia di Al Bano si appresta quindi ad entrare nella Casa che fino a qualche settimana fa è stata abitata da sua zia, Amanda Lecciso, tra i concorrenti dell’ultimo Grande Fratello.Seguirla mi ha fatto venire voglia di buttarmici in questo reality.