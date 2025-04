Metropolitanmagazine.it - J.D. Vance sarà in visita in Italia dal 18 al 20 aprile

Il braccio destro di Donald Trump, il vicepresidente J.D., sta programmando unaufficiale in, prevista nel weekend di Pasqua, dal 18 al 20. La notizia è stata riportata da Bloomberg e, successivamente, confermata da fonti governative. Il suo viaggio, che lo porterà a Roma, arriva in un momento di grandi incertezze, dovute anche ai dazi imposti dall’amministrazione Trump e dalla sua politica estera aggressiva, che ha inevitabilmente alterato i rapporti con i Paesi europei.I diplomatici statunitensi eni stanno organizzando un incontro tra il vice e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Rispetto ai suoi colleghi, la premier è sempre stata piuttosto accomodante nei confronti del nuovo presidente; nonostante questo, però, non è ancora mai stata ricevuta ina Washington.