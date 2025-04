Tpi.it - Italia 1 ricorda Val Kilmer con Top Gun: tutto quello che c’è da sapere sul film

Top Gun: trama, cast e streaming delsu1Questa sera, mercoledì 2 aprile 2025, alle ore 21,20 su1 va in onda Top Gun,del 1986 diretto da Tony Scott e prodotto da Don Simpson e Jerry Bruckheimer in associazione con la Paramount Pictures. Ilviene trasmesso perre Val, morto oggi all’età di 65 anni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIl tenente Pete “Maverick” Mitchell e il tenente junior Nick “Goose” Bradshaw sono rispettivamente pilota e navigatore di caccia F-14 della Marina degli Stati Uniti imbarcati sulla portaerei USS Enterprise. Durante un volo di pattugliamento sull’Oceano Indiano insieme a un altro F-14, i due aerei vengono inviati a indagare su un segnale non identificato, che si rivela provenire da una coppia di MiG-28 sovietici, nuovi modelli di caccia fino a quel momento quasi sconosciuti agli statunitensi.