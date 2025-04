Ita Airways, disco verde per l’ingresso nel network Star Alliance

Leggi su Ildenaro.it

Itariceve l’approvazione ufficiale per avviare il processo di integrazione in, a seguito deltto espresso dal Consiglio Esecutivo dell’Alleanza (CEB). La compagnia, in una nota, ha dichiarato che questa decisione segna un passo fondamentale doponel gruppo Lufthansa all’inizio dell’anno, aprendo così la strada alla tanto attesa adesione alla più grande alleanza aerea mondiale. Ora il processo di integrazione potrà procedere senza ostacoli, con l’obiettivo di rendere Itaun membro a pieno titolo dientro l’inizio del 2026. “La decisione del nostro Consiglio Esecutivo – ha dichiarato Theo Panagiotoulias, Ceo di– riflette la forte fiducia che i nostri vettori membri ripongono in Ita. Come porta d’accesso all’Italia, il suo ingresso rafforza il nostroglobale, offrendo ai passeggeri collegamenti più fluidi e confortevoli in tutto il mondo.