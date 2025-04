Lanazione.it - ISIA: una nuova sede per il futuro del design fiorentino

Firenze, 2 aprile 2025 - Cinquant'anni di sperimentazione ed eccellenza. Per un'offerta formativa all'avanguardia: era il 1975 quando per dare seguito alla grande esperienza delitaliano nacque l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, che nel corso degli anni ha ospitato personalità come Enzo Mari, Jonathan De Pas, Isao Hosoe, Denis Santachiara e Gilberto Corretti. Nato per unire progetto e bisogno, oggi l'di Firenze è uno dei cinque istituti pubblici nazionali - gli altri sono a Faenza, Roma, Pescara e Urbino - dedicati aldel prodotto e della comunicazione, e rappresenta un centro internazionale e interdisciplinare, fortemente contemporaneo e connesso al mondo dell'impresa e delle professioni. Quale il segreto del suo successo? La capacità - spiegano la presidente Rosa Maria Di Giorgi e il direttore Francesco Fumelli - di consolidare un'ecosistema fertile dove teoria e pratica, rigore accademico e spirito sperimentale si allineano e si alimentano reciprocamente; la dialettica tra un'eredità storica riconosciuta e la tensione verso nuove frontiere metodologiche; ma soprattutto, la sinergia profonda con le istituzioni pubbliche - dal Ministero dell'Università alla Regione Toscana fino al Comune di Firenze - e partner tecnici come Toyota, Ariete, Martinelli Luce e K-array.