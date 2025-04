Bergamonews.it - Iperal e Kuehne Nagel nei guai: “filiera di manodopera”, la Guardia di Finanza sequestra 33 milioni

Leggi su Bergamonews.it

Mercoledì 2 aprile i finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a due distinti decreti di sequestro preventivo d’urgenza emessi dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti di due società, entrambe operanti in Lombardia, rispettivamente nel settore della grande distribuzione organizzata e degli spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, per l’importo complessivo di oltre 33di euro.Le indagini, coordinate da questo Ufficio ed eseguite dal Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria di Milano, con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate, hanno a oggetto il fenomeno della somministrazione illecita di.Le ipotesi investigative riguardano complesse frodi fiscali derivanti dall’utilizzo, da parte delle due beneficiarie finali,, del meccanismo illecito di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti d’appalto per la somministrazione di, in violazione della normativa di settore, che ha portato all’emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti.