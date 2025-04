Iltempo.it - Iovino inguaia Ilary Blasi: una vera relazione iniziata nel 2020. Ecco dove si vedevano

Colpo di scena nel divorzio del secolo. Cristianoha, di fatto, completamente smentito la versione fornita dasulla loro amicizia. Il personal trainer, ribattezzato dai settimanali rosa come «l'uomo del caffè a Milano», è stato certamente uno dei principali motivi della rottura tra la showgirl e l'ormai ex marito, Francesco Totti. Dopo settimane di assoluto silenzio, l'allenatore dei vip ha rilasciato una lunga intervista. Una chiacchierata durante la quale ha esposto, senza peli sulla lingua, la sua verità. È necessario ricordare come la showgirl, nel suo documentario «Unica», avesse sì parlato di, ma senza mai citare espressamente il suo nome. La conduttrice capitolina ha sempre parlato di un innocente caffè preso a Milano. Un incontro interpretato malissimo da Mister 250 gol, convinto che tra i due vi fosse del tenero.