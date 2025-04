Rompipallone.it - Inzaghi riceve il regalo tanto atteso: l’Inter incassa il sì del giocatore

Il tecnico del, Simone, potrebbere a breve un graditissimo ritorno: c’è già il si del calciatore. Per la prima volta, dopo l’anno dell’impresa di Mourinho,si trova in piena primavera ancora in corsa per raggiungere tutti gli obiettivi stagionali. In campionato, quella sembrava essere una sfida a tre, è ormai diventata una questione tra due, con Antonio Conte deciso a non scendere dal carro scudetto con il Napoli. Mentre l’Atalanta sembra ormai aver abdicato alla corsa.Per quanto riguarda le coppe, tra poche ore andrà in scena l’atto uno della semifinale di Coppa Italia e il derby tra rossoneri e nerazzurri numero quattro della stagione. Derby in cuinon ha mai, in questa stagione, ottenuto la vittoria e si è vista portare via il primo trofeo stagionale (la Supercoppa Italiana) a Riyad.