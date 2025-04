Ilgiorno.it - Investito dal treno per una distrazione

Unafatale che è costata la vita a Fabio Zuccoli, 51 anni, la vittima dell’investimento sui binari. La tragedia è accaduta nella mattinata di lunedì a Vedano Olona, all’altezza del passaggio a livello, poco distante dalla stazione ferroviaria. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza esaminate dalle forze dell’ordine, a cui sono state affidate le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto, hanno confermato che si è trattato di un incidente, il cui esito è stato purtroppo mortale. Zuccoli, che non era residente in paese, da qualche tempo si era trsferito a vivere a Vedano Olona a casa degli anziani genitori. Lunedì mattina era uscito in bicicletta per raggiungere la stazione e prendere ilper Milano. Secondo quanto ricostruito, il cinquantunenne è arrivato alla stazione, ha preso il biglietto, poi si è mosso spingendo la bicicletta per raggiungere il binario 2 attraversando il passaggio a livello con le sbarre già chiuse per l’arrivo del diretto da Varese.