Inversione di rotta per l'attrice di Stranger Things. E dire che fine a pochi giorni fa difendeva la scelta del biondo platino alla Britney Spears

Millie Bobby Brown torna alle origini. Dopo aver sperimentato ilper alcune settimane – e aver acceso un feroce dibattito online sulla sua immagine – l’diha scelto di riprendere la sua tonalità naturale di capelli. Il grande debutto del nuovo look è avvenuto la scorsa settimana, durante la semifinale del Miami Open tiness, dove si è presentata con una chioma castana raccolta in uno chignon chic. Un cambio radicale? Forse no. Tra strategie di marketing e richiami nostalgici, Millie Bobbie Brown sembra giocare con la sua immagine con la sicurezza di chi sa esattamente dove vuole arrivare. Millie Bobby Brown, l'evoluzione beauty di "Eleven" guarda le foto Millie Bobby Brown: addio, bentornato castanoAccompagnata dal marito Jake Bongiovi e dai suoi suoceri, Millie Bobbie Brown ha sfoggiato un’acconciatura impeccabile: capelli castano scuro tirati all’indietro con una riga centrale precisa, fermati da una molletta rossa arricciata.