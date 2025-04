Dayitalianews.com - Intonaco crollato alla scuola “Valerio Flacco” di Sezze Scalo: scattano le misure di sicurezza. Solo per un caso nessuno si è fatto male…

Leggi su Dayitalianews.com

Crollo dell’: il preside chiude un’ala dellamediaUn episodio preoccupante si è verificato presso lasecondaria di primo grado “” di, dove nella giornata del 1° aprile è stata registrata la caduta di parte dell’dal soffitto del primo piano, in prossimità del vano ascensore e dei servizi igienici maschili. Il crollo ha immediatamentescattare ledial fine di tutelare l’incolumità di alunni e personale scolastico.Spazi interdetti e nuove disposizioni per studenti e personaleIl Dirigente Scolastico Michela Pirrò, dopo aver ricevuto la segnalazione dal personale in servizio e la relazione tecnica dell’RSPP, ha emanato una circolare con cui dispone la chiusura temporanea del corridoio situato a destra della scala del primo piano, nonché l’interdizione dei servizi igienici maschili.