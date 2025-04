Ilfattoquotidiano.it - Intimidazioni e agguati contro il giornalista campano Mimmo Rubio, due rinviati a giudizio (anche il boss Monfregolo)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ras e manovalanza del clan della 167 di Arzano sfrecciano di notte in auto e in scooter sotto casa delanticamorra. Poi il lampo, il fragore della bomba, e loro che scappano soddisfatti. Sono le immagini di un video dell’estate del 2018, un’estate diil cronista di Arzano News, autore di numerosi articoli sulle infiltrazioni della camorra nelle attività pubbliche e di pubblico interesse. Due batterie di fuochi e un petardo, in tre distinti attentati, tra fine luglio e fine agosto. La città si risvegliò tra lo spavento. Le esplosioni causarono alcuni danni.Per quelle minacce ora ci sarà un processo che inizierà il 7 maggio davanti al Tribunale di Napoli Nord. Gli investigatori hanno individuato i presunti responsabili e il Gip di Napoli Antonino Santoro ne haun paio (per altri, tra cui alcuni minorenni, si procede separatamente).