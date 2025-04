Laprimapagina.it - Intervista all’Arch. Piero Luigi Carcerano sul Parco di Innovazione Industriale di Zibo

L’Architetto torineseha recentemente ricevuto il prestigioso Gold Award Qilu Cap per i suoi innovativi Ponti Ecologici a, in Cina, un ulteriore riconoscimento alla sua visione sostenibile e al suo talento.Situato nella città di, nella provincia di Shandong, il nuovo progetto deldidisi distingue per il suo approccioitettura sostenibile e la sua attenzione alle questioni ambientali. Il Centro di lavorazione, cuore del, si inserisce in una zonastrategica, soggetta a vincoli e trasformazioni, rappresentando un esempio di rigenerazione consapevole e continuità progettuale, Di seguito, esploriamo con l’architettoi principi, le sfide e le visioni che hanno guidato questa opera straordinaria.