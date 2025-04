Cesenatoday.it - Intercettato a bordo dell'autocarro e denunciato, scoperta la discarica abusiva 'casalinga' con tonnellate di rifiuti

Dopo l'operazionea Guardia di Finanza nel Cesenate, anche la Polizia locale'Unione Rubicone e mare in azione per la lotta ai reati ambientali, la Municipale ha portato a termine un'indagine che ha visto coinvolto un quarantenne, autotrasportatore, cittadino bulgaro residente in zona.