Tvplay.it - Inter, il Milan l’ha fatto di nuovo: Inzaghi gelato

L’deve arrendersi ancra una volta a una stagione in cui il derby rimane stregato. Al quarto appuntamento stagionale contro il, i ragazzi diancora una volta non trovano la vittoria.Ennesimo derby di fuoco ao, che rappresenta due cose molto diverse per entrambe le squadre. Per l’si trattava della possibilità di vincere finalmente una stracittadina in questa stagione, dopo le sconfitte in campionato e Supercoppa, e un pareggio in Serie A. Per il, questa doppia sfida in semifinale di Coppa Italia significa soprattutto provare a cogliere l’ultima occasione per salvare un’annata molto deludente., ildi. (LaPresse) TvPlay.itNonostante i precedenti stagionali, ci si aspettava soprattutto un’arrembante e decisa a regolare subito la partita in suo favore.